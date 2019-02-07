Во Франции верят, что теракт в Страсбурге был «заговором» — опрос

Париж, , 15:58 — REGNUM Согласно опросу института общественного мнения во Франции, один из десяти респондентов считает, что атака 11 декабря 2018 года в Страсбурге была «заговором правительства, чтобы отвлечь внимание» от движения «желтые жилеты», сообщает Le Figaro.

Согласно исследованию, 65% опрошенных считают, что «это нападение было совершено террористом. 13% заявили, что в этом деле не все так гладко, а 10% или один из десяти опрошенных верят, что «это заговор правительства, чтобы отвлечь внимание французов» от движения «желтые жилеты».

Результаты другого опроса, проведенного в январе 2018 года сайтом Conspiracy Watch, подтверждают эти результаты. 21% респондентов тогда заявили, что они верят в теорию заговора.

Напомним, 11 декабря 2018 года на рождественской ярмарке в центре Страсбурга произошла стрельба. В результате пять человек были убиты на месте, еще 11 получили ранения. Стрелок был обнаружен полицией Франции спустя несколько дней и застрелен в ходе операции.