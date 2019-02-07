В костромских школах обновят обрудование

Кострома, , 15:38 — REGNUM 5 костромских школ для детей с ограниченными возможностями здоровья получат 14 миллионов рублей, сообщает областное телевидение «Русь». Деньги будут потрачены на обновление материально-технической базы, в том числе на покупку оборудования для уроков труда.

В одной из таких школ учатся 180 детей с особенностями здоровья. В прошлом году 24 выпускника продолжили обучение в колледжах Костромы, из них 5 выбрали поварское дело, 4 — слесарное, остальные учатся на швей, каменщиков, переплетчиков, маляров и операторов ЭВМ.

Отметим, что с 5 класса школьники учатся навыкам рабочих профессий. Для таких уроков необходимы современные столярные станки и швейные машины, мастерские по изготовлению ключей и новые комплексы и методики для эффективного процесса самоопределения учеников.

«Мы такую специальность стараемся для них подобрать, которая в дальнейшем получит потребность именно в нашем регионе. Трудоустройство наших выпускников тоже возможно на рабочие специальности. Уже сейчас в учреждении имеется база, чтобы много профилей осваивали наши дети. Они осваивают до 11 специальностей, уже первоначальные навыки, получая в школе. Но нам бы хотелось, чтоб это был еще более широкий спектр тех профессий, которые необходимы в нашем регионе», — отмечает директор школы № 3 для детей с ОВЗ Светлана Рублевская.

ИА REGNUM напоминает, что Костромская область получит 35 миллионов рублей на создание центров цифрового и гуманитарного профилей в сельских школах региона. Деньги будут направлены из федерального бюджета.

Главной целью центров станет открытие «доступа к современным технологиям, которые, возможно, повлияют на выбор будущей профессии». В список дисциплин, которые планируется развить входят: технология, информатика, основы безопасности жизнедеятельности. Создать такие центры обещают в 22 сельских школах, которые будут определены в ходе областного конкурса.