Геймеры раскритиковали российскую рекламу Mortal Kombat 11

Москва, , 16:01 — REGNUM Компания «СофтКлаб», издающая игру Mortal Kombat 11 в России, выпустила рекламный ролик проекта с популярным косплеером Ириной Мейер и блогером Тимуром Сидельниковым в главных ролях. Видео, опубликованное на YouTube-канале компании, подверглось резкой критике со стороны фанатов и позже было удалено.

При этом в официальной группе «СофтКлаб» во «ВКонтакте» рекламу не удалили, и она продолжает собирать негативные комментарии. Геймеров не устроила актёрская игра блогеров и неудачная постановка боевых сцен. По сюжету видео, Мейер и Сидельников устраивают «смертельную битву» прямо в библиотеке.

«Ну, на рекламу игры не тянет никак, больше смахивает на домашние задание студенческой лиги КВН», — пишет Алексей Ермолаев.

«Молодцы, более омерзительной рекламы свет еще не видывал», — пишет Никита Бурмистров.

«Выглядит дешево, глупо и слишком цветасто», — пишет Funnybone.

Напомним, что ранее создатели игры Mortal Kombat 11 отказались добавлять Шэгги Роджерса из мультфильма «Скуби-Ду» в качестве игрового персонажа. Вместо этого они анонсировали двух новых бойцов из предыдущих частей франшизы: Кабала и Ди’Вору. Mortal Kombat 11 выйдет 23 апреля 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Создатели Mortal Kombat 11 отказались добавлять Шэгги в игру