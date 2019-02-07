Во всех школах Перми из-за эпидемии продлили карантин

Пермь, , 15:20 — REGNUM В Перми вынужденные «каникулы» из-за эпидемии пролили. В школах, лицеях, гимназиях, учреждениях допобразования карантин объявлен до 13 февраля включительно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним, ранее чиновники заявили о недельном карантине. Учебный аудиторный процесс приостанавливали с 31 января по 8 февраля. В департаменте образования подчеркнули, что школьники учатся дистанционно.

С 28 января по 3 февраля эпидемиологический порог среди населения Перми превышен на 49,3%. Уровень заболеваемости остаётся высоким.

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