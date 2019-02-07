Четверг, 7 Февраля 2019 года
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Во всех школах Перми из-за эпидемии продлили карантин

Общество

Высокий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ сохраняется

Пермь, 7 февраля 2019, 15:20 — REGNUM  В Перми вынужденные «каникулы» из-за эпидемии пролили. В школах, лицеях, гимназиях, учреждениях допобразования карантин объявлен до 13 февраля включительно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним, ранее чиновники заявили о недельном карантине. Учебный аудиторный процесс приостанавливали с 31 января по 8 февраля. В департаменте образования подчеркнули, что школьники учатся дистанционно.

С 28 января по 3 февраля эпидемиологический порог среди населения Перми превышен на 49,3%. Уровень заболеваемости остаётся высоким.

Читайте ранее в этом сюжете: Пермским чиновникам выдали предписание о внеплановых каникулах в школах

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Грипп, ОРЗ
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