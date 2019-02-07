Эпидемический порог по ОРВИ в Псковской области превышен на 20%

Псков, , 15:18 — REGNUM В Псковской области наблюдается сезонный подъём заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), характерный для многих субъектов Российской Федерации. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, об этом сегодня, 7 февраля, на совещании в Пскове заявил руководитель управления Роспотребнадзора по Псковской области, главный санитарный врач Александр Нестерук.

По его словам, на начало первой февральской недели эпидемический порог в Псковской области был превышен на 20%. Выявленные вирусы гриппа соответствуют вакцинальным штаммам, то есть привитые жители региона имеют надежную защиту от гриппа.

Первый заместитель губернатора Вера Емельянова подчеркнула, что в Псковской области прививки против гриппа получили 286 тыс. человек — это 45% населения.

«Наша задача — проводить активную профилактическую работу среди населения, информировать граждан о мерах защиты», — отметила первый вице-губернатор.

И. о. председателя комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко сообщила, что система здравоохранения готова к возможному пику заболеваемости: медицинские организации обеспечены полным набором дезинфицирующих средств и лекарственных препаратов, а также необходимым медицинским оборудованием, в учреждениях введен масочный режим.

В настоящее время карантин объявлен в восьми школах и 18 группах в детских садах Псковской области.

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