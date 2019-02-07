Экс-адвоката полковника Захарченко отправили в карцер

Москва, , 15:14 — REGNUM Бывшего адвоката Виктора Белевцова, арестованного по делу полковника МВД Дмитрия Захарченко, отправили в карцер за нецензурную брань, об этом 7 февраля сообщила юрист Ольга Нямина.

«В отношении Белевцова составили два рапорта, якобы он ругался матом и закрывал глазок (камеры)», — цитирует РИА Новости Нямину.

По ее словам, он ничего этого не делал, поскольку «для человека с двумя высшими образованиями — это немыслимо».

Напомним, бывший заместитель начальника правления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ полковник Дмитрий Захарченко был задержан в 2016 году по обвинению в коррупции.

В 2017 году все имущество Захарченко — 8 млрд рублей наличных денег, недвижимость и автомобили — было обращено в доход государства. В октябре 2018 года арестовали его бывшего адвоката Виктора Белевцова. По версии следствия, он выполнял различные поручения экс-полковника и участвовал в передаче тому взяток.

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