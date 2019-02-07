В Алтайском крае из-за аномальных морозов продлили штормовое предупреждение

Барнаул, , 15:13 — REGNUM Жители Алтайского края в ближайшие дни могут не ждать потепления. Аномальные морозы не отступят ещё как минимум до конца текущей недели. Такие прогнозы делают синоптики.

Читайте также: До — 49 °С: аномальные морозы не отпускают Сибирь

По данным Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночью на 8 февраля в регионе будет −33… −38 градусов, местами до — 43 градусов. Днем воздух не прогреется выше −24… −29 градусов. Аномально холодная погода сохранится в регионе и 9 февраля. Ночью минимальная температура воздуха составит −30… −35 градусов, местами до — 40 градусов. Днем будет −19… −24 градуса, местами в южных районах потеплеет до — 14 градусов.

10 февраля местами в восточных районах столбики термометров опустятся до — 32 градусов. Днём потеплеет до −11… −16 градусов.

Ранее по теме: В Алтайском крае закрыта одна из ледовых переправ

«Почему так холодно. Хватит!»: красноярец вышел на пикет против морозов

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального ГУ МЧС, в связи с морозами штормовое предупреждение в Алтайском крае продлили по 9 февраля. Спасатели напомнили жителям региона о рисках, связанных с низкими температурами и призвали позаботиться о пожарной безопасности, а также по возможности отметить прогулки и дальние поездки.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях уставший от сильных морозов житель Красноярска устроил одиночный пикет. Он вышел к зданию мэрии города с плакатом, на котором было написано «Почему так холодно. Хватит!»

Читайте ранее в этом сюжете: Сильные морозы могут погубить посевы алтайских аграриев