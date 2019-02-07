Видео: штурмовой отряд полиции проиграл детям в битве снежками

Дувалл, США, , 15:11 — REGNUM В соцсетях обсуждают смешное видео, на котором запечатлен проигрыш штурмовой команды полиции детям в битве снежками. Ролик был опубликован 6 февраля на канале Inside Edition и быстро стал вирусным.

Офицер полиции города Дувалл (округ Кинг, штат Вашингтон, США) Брэндон Роудс рассказал, что поехал на вызов в местный парк по сигналу, чтобы проверить «группу подозрительных персонажей». Когда он прибыл туда, то попал в «перестрелку» снежками с местными детьми.

В итоге Роудсу пришлось вызвать подкрепление, но и оно ничего не смогло противопоставить детям, которые долго и усердно тренировались в метании снежных снарядов. Полицейские отступили, но пообещали, что вернутся в следующем году и потребуют реванша.

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