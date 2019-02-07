Лечение на пенсии или пенсия на лечение — мнение

Москва, , 15:11 — REGNUM Действительно, новая схема пенсионных накоплений в виде индивидуального пенсионного капитала (ИПК) отличается от старой в первую очередь тем, то денежные средства при этом, по сути, являются собственностью самого работника. Что позволяет в определенных ситуациях расходовать их, том числе, и на лечение тяжелых заболеваний, угрожающих жизни человека, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

«Нет сомнения, что если работник, накопивший определенную сумму в своём индивидуальном пенсионном капитале, болен настолько серьёзно, что без лечения до пенсии может просто не дожить, смысл откладывать деньги на эту самую пенсию пропадает. Но при этом они будут крайне востребованы для проведения срочного и дорогостоящего лечения», — отметил эксперт.

Для того, чтобы избежать злоупотреблений предполагается, что оплата медицинских услуг в этом случае будет осуществляться только по счетам, выставленными медицинскими организациями. Конечно, не исключены ситуации, когда та или иная клиника вступит в сговор с частным лицом для того, чтобы посредством «липовых» счетов за лечение обналичить таким образом капитал.

«Но, во-первых, вряд ли подобные явления будут иметь массовый характер, а во-вторых, это уже компетенция правоохранительных органов и нет сомнений, что последние постараются разработать ряд мер, направленных на недопущение правонарушений в этой области», — считает Коренев.

Как сообщало ИА REGNUM, разработку пакета законопроектов, которые введут новый вид пенсии, завершают в Центральном банке и Минфине. Индивидуальный пенсионный капитал (ИПК) можно будет использовать на лечение серьезных заболеваний.

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