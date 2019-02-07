«Сердце лидера»: в Прикамье реализуют социальный проект для детей-сирот

Пермь, , 15:25 — REGNUM В Пермском крае реализуется проект «Сердце лидера», в котором речь о проведении интеллектуальных и образовательных игр для детей из детдомов и интернатов. Авторами проекта являются два участника кадрового конкурса «Лидеры России» Павел Шевченко и Снежана Кирпилева.

«Это будет интеллектуальный турнир для ребят из учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Когда у нас родилась идея, мы пришли в минсоцразвития и оказалось, что проект востребован. Каждый год проводится аналогичный турнир в ПФО и получается то, что мы предложили, станет отборочным этапом, то есть определит команду, которая будет участвовать в окружном турнире», — отметил Павел Шевченко.

По словам авторов идеи, проект уже запущен, команды зарегистрировались и 12 февраля пройдёт первая игра. В интеллектуальном турнире на краевом уровне задействуют 50 детей в возрасте 13−16 лет и 20 взрослых.

Как признался Шевченко, вместо шести человек в каждой команде будет по пять детей. В детских домах сократилось число сирот (на 30−40%) из-за того, что ребят активно забирают в семьи. Но проект важен, поскольку тем, кто остаётся в учреждениях необходимо помогать адаптироваться в обществе. Командная игра — это хороший стимул. Кроме того, проект преследует ещё и цель — дать воспитанникам детских домов понять, что они — не люди «второго сорта», что интеллект может найти применение.

Подобного рода деятельность — это же не только знания, но это и готовность работы в команде. И командная работа, командное достижение успеха здесь едва ли не более важно, чем знания, — подчеркнул он.

Активно в реализации проекта «Сердце лидера», помимо минсоцразвития региона, помогают и Благотворительный фонд «Дедморозим», а также аппарат Уполномоченного по правам ребёнка в Пермском крае.

«Мы ждём что дети почувствуют себя не обделёнными подобного рода досугом. Во-вторых, продолжим работу по подготовке команды для игры на уровне ПФО. Ну и будем готовы к проведению игр в последующие годы. Я думаю, что детям будет интересно», — сказал Павел Шевченко.

Кроме того, турнир свяжут с дальнейшим профессиональным образованием: на него пригласят победителей всероссийского конкурса Worldskills от Пермского края, которые расскажут участникам о дальнейшем профессиональном самоопределении и о том, какую роль в этом играет интеллект.