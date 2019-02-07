Bentley объявила об отзыве более 200 автомобилей в России

Москва, , 15:06 — REGNUM Более 200 автомобилей марки Bentley Continental и Mulsanne отзывает автомобильная компания «Фольксваген Груп Рус», являющимся официальным представителем изготовителя Bentley на рынке РФ. Об этом сообщает пресс-служба Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

По данным агентства, отзыву подлежат 96 автомобилей Bentley Muslanne (проданных с 2012-го по 2018 год) и 111 экземпляров Bentley Continental (проданных в 2018 году).

Причиной отзыва автомобилей Bentley Muslanne стали проблемы с креплением ремней безопасности, а в автомобилях Bentley Continental нашли нарушения в обновлении программного обеспечения техники.

Отмечается, что для владельцев данных транспортных средств все ремонтные работы проведут бесплатно.

Напомним, 6 февраля пресс-служба Росстандарта сообщила, что официальный представитель автопроизводителя BMW в РФ компания ООО «БМВ Русланд Трейдинг» отзывает более 28 тыс. автомобиль марки BMW из-за возможных проблем с радиатором системы рециркуляции отработавших газов.

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