Законопроект о жилье для ветеранов боевых действий внесен в Госдуму

Москва, , 00:01 — REGNUM Законопроект об особенностях предоставления жилья для ветеранов боевых действий внесла в Госдуму группа депутатов фракции ЛДПР, передает корреспондент ИА REGNUM 7 февраля.

Предлагается поправками прописать, что ветераны боевых действий, вставшие на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 января 2005 года, наряду с гражданами, имеющими трех и более детей, не снимаются с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях в случае предоставления им от органа государственной власти или органа местного самоуправления земельного участка (кроме садового земельного участка) для строительства жилого дома.

Получение ветеранами боевых действий, вставших на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 января 2005 года, земельных участков, в том числе для индивидуального жилищного строительства, не должно умалять право таких граждан на улучшение жилищных условий в соответствии с Федеральным законом «О ветеранах», отметил один из авторов инициативы депутат Ярослав Нилов.

По данным парламентариев, в России около 19 тыс. ветеранов боевых действий, вставших на учет до 1 января 2005 года, но не обеспеченных жильем.