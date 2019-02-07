По делу Арашуковых проверят руководство СК по Карачаево-Черкесии

Москва, , 14:53 — REGNUM В рамках расследования уголовного дела сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова следственном управлении республики начата проверка. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ 7 февраля.

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Уточняется, что служебная проверка инициирована в отношении первого заместителя руководителя следственного ведомства Карачаево-Черкесии Казбека Булатова и заместителя руководителя Арсена Езаова.

Как добавила официальный представитель СКР Светлана Петренко, оба сотрудника ведомства, как и ряд других сотрудников подразделений Следственного комитета Северо-Кавказского федерального округа, вызваны в Москву.

«Накануне Казбек Булатов подал рапорт об освобождении от должности», — отметила Петренко.

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Как сообщало ИА, об отставке первого заместителя руководителя Следственного управления СКР по КЧР генерал-майора юстиции Казбека Булатова СМИ сообщили 6 февраля. Известно, что высокопоставленный следователь был другом Рауфа Арашукова. В настоящее время в Центральном аппарате СК РФ проверяется информация о том, что Булатов тормозил следствие, используя свое служебное положение.

Напомним, сенатор Рауф Арашуков был задержан 30 января в зале заседаний Совета Федерации. Суд арестовал его на два месяца. К настоящему времени ему предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе (ч. 3 ст. 210 УК РФ), давление на свидетеля (ч. 4 ст. 309 УК РФ) и двух резонансных убийствах (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Остальные фигуранты уголовного дела в зависимости от роли каждого подозреваются в мошенничестве, а также создании и участии в преступном сообществе.

Всего по уголовному делу в качестве подозреваемых проходят девять человек — семеро из них арестованы, двое объявлены в федеральный розыск.

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