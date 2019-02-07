Логично, но не однозначно: почему слова Цивилёва про ЗОЖ критикуют

Кемерово, , 14:51 — REGNUM Заявление губернатора Кемеровской области Сергея Цивилёва о необходимости «скорректировать» повседневный имидж немалой части кузбассовцев, равно как и призыв изменить отношение жителей региона к собственному здоровью, достаточно логично дополняет ряд других культурологических инициатив, которые стали частью образа новой региональной власти, считает политолог Сергей Бирюков. В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM Бирюков напомнил, что с целью поддержки подобных инициатив в Кузбассе даже создан специализированный общественный фонд.

«В то же время, поскольку подобная «культуртрегерская» политика не являлась составной частью стратегии прежних властей региона, восприятие подобных инициатив населением региона может не всегда быть однозначно позитивным. Кузбассовцев на сегодняшний день преимущественно волнуют вопросы социально-экономического характера, и от успешности их решения будет зависеть их отношение к любым инициативам более широкого характера», — подчеркнул эксперт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв на конференции регионального отделения «Единой России» 4 февраля охарактеризовал преобладающее отношение кемеровчан к своему здоровью как «бесформенное тело в трусах на диване с кружкой пива у телевизора» и подчеркнул, что «надо изменить мышление наших жителей Кузбасса».

Слова Цивилёва были восприняты в общественной среде неоднозначно.

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