Четверг, 7 Февраля 2019 года
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На Занзибаре началась операция по борьбе с преступностью

Общество

Одной из причин проведения операции стало усиление угрозы терроризма в Восточной Африке

Занзибар, Танзания, 7 февраля 2019, 14:58 — REGNUM  На западе Зазибара началась операция по борьбе с преступностью, сообщает BBC Swahili.

Операция проходит параллельно с усилением мер безопасности во многих городах Восточной Африки из-за угрозы терроризма. На Занзибаре операция началась 2 февраля.

Глава западной области Занзибара Айоуб Мохаммед Махмуд сообщил BBC, что операция по борьбе с преступностью охватывает различные нарушения закона, а не только терроризм. Кампания выполняется различными проверками, в том числе и на дорогах.

Уже было задержано около 12 подозреваемых в совершении преступлений на материковой части Танзании.

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Организованная преступность
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