На Занзибаре началась операция по борьбе с преступностью

Занзибар, Танзания, , 14:58 — REGNUM На западе Зазибара началась операция по борьбе с преступностью, сообщает BBC Swahili.

Операция проходит параллельно с усилением мер безопасности во многих городах Восточной Африки из-за угрозы терроризма. На Занзибаре операция началась 2 февраля.

Глава западной области Занзибара Айоуб Мохаммед Махмуд сообщил BBC, что операция по борьбе с преступностью охватывает различные нарушения закона, а не только терроризм. Кампания выполняется различными проверками, в том числе и на дорогах.

Уже было задержано около 12 подозреваемых в совершении преступлений на материковой части Танзании.