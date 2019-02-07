Экс-полковник ГРУ Квачков выйдет на свободу 19 февраля

Москва, , 15:09 — REGNUM Полковник ГРУ в отставке Владимир Квачков освобожден от наказания по статье о возбуждении ненависти или вражды. Он должен покинуть колонию 19 февраля, сообщил 7 февраля его адвокат Андрей Виканов.

Приговор Квачкову изменен решением Зубово-Полянского районного суда Мордовии в связи с частичной декриминализацией статьи 282 УК РФ. После принятия поправок уголовное преследование по этой статье возможно лишь после вынесения административного наказания, а в случае Квачкова такого не было.

Закон имеет обратную силу, чем воспользовались Квачков и его защитник. Ходатайство об изменении приговора было поддержано прокуратурой, суд прошение удовлетворил, рассказал Виканов «Коммерсанту».

На обжалование судебного решения отведено десять дней. По истечении этого срока Квачков будет свободен.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2013 году Квачков получил 13 лет колонии строгого режима за подготовку вооруженного мятежа. Позже наказание было смягчено до восьми лет лишения свободы. В августе 2017 года Квачков получил новый срок — полтора года колонии за возбуждение ненависти или вражды.

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