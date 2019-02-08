«Государственная антиреклама»: почему Арашуков вырос не на пустом месте

Москва, , 05:52 — REGNUM Результат опроса, проведенного Левада-центром по поводу отношения молодежи к жизни в России, иначе как бедственным не назовешь. О причинах катастрофической ситуации, при которой 41% людей от 18 до 24 лет хотят уехать из России, рассуждает в своей статье автор ИА REGNUM Михаил Демурин.

Вряд ли в полученном опросом результате виновата лишь одна частная причина в современной действительности. Разрушение образования, порочная установка на развитие мегаполисов за счет периферии, философия потребленчества и, главное, социальная несправедливость — вот только самые крупные из причин, не позволяющих рассчитывать на позитивное отношение молодого гражданина России к собственной стране.

Очевидной составляющей российской «государственной антирекламы» является сама российская политическая и экономическая верхушка, проводящая варварские социальные эксперименты и не видящая ничего дурного в разрушительных результатах собственной деятельности. Так что ярчайший пример последних событий, продемонстрировавший всей стране члена Совфеда Рауфа Арашукова вместе с его головокружительным взлетом, вырос вовсе не на пустом месте. В таких условиях все помпезные мероприятия по мотивам государственной заботы о патриотизме и развитии молодежи так и будут восприниматься не более чем постылыми пропагандистскими трюками.

Читайте статью «Я б в Арашуковы пошёл?»: молодые против того, как устроена Россия сегодня и другие публикации Михаила Демурина о российской политике и обществе.