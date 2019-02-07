В Челябинске врач арестован за смерть жителя Башкирии от алкоголя

Челябинск, , 14:41 — REGNUM В Челябинске под домашний арест отправлен врач-нарколог Андрей В. Меру пресечения избрал Центральный райсуд города, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в суде.

Врач обвиняется по пунктам «а» и «в» части 2 статьи 238 УК России, которые предусматривают ответственность за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершённых группой лиц и повлекли по неосторожности смерть человека. Ему грозит до шести лет колонии.

Следствие и прокуратура требовали заключить врача в СИЗО. Однако суд остановился на домашнем аресте. Эта мера пресечения будет действовать до 4 апреля.

По данным местных СМИ, врач арестован после смерти мужчины-алкоголика из Башкирии в 2015 году. По просьбе матери гражданина медик и его коллега, который также проходит по делу, пришли к нему в гостиницу. Чтобы вывести его из запоя, ему поставили укол и капельницу. Опустя некоторое время гражданин скончался от отравления алкоголем.