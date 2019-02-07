Вспышка кори в Екатеринбурге: подтверждено 17 случаев

Екатеринбург, , 14:43 — REGNUM В Екатеринбурге зарегистрировано 17 подтверждённых лабораторно случаев заболевания корью. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

«Болеют преимущественно непривитые по причине отказа от вакцинации граждане, большинство из которых составляют дети», — уточнили в пресс-службе управления.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге специальной комиссией было принято решение о введении ограничительных мер из-за вспышки заболеваемостью корью. Так для непривитых учащихся и преподавателей временно запрещено посещение школ, колледжей и вузов.

Напомним, что первые случаи заболевания корью были зафиксированы в середине января 2019 года. Тогда заболели четыре ребёнка, которые ранее не были привиты.

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