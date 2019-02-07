Четверг, 7 Февраля 2019 года
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В Ярославской области будут судить работников Тутаевского моторного завода

Общество

Создав организованную преступную группу, они похищали продукцию

В Ярославской области будут судить работников Тутаевского моторного завода
Прокуратура Ярославской области

Тутаев, Ярославская область, 7 февраля 2019, 14:16 — REGNUM  Прокуратура Ярославской области направила в суд уголовное дело по фактам хищения продукции Тутаевского моторного завода. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Всего в деле фигурируют 18 членов организованной преступной группы. Пятнадцать из них являлись работниками Тутаевского моторного завода.

По версии следствия, с марта по июнь 2016 года работники предприятия похищали продукцию из цехов и передавали ее соучастникам. Последние вывозили украденное с территории завода, а затем сбывали.

Заводу причинен ущерб в размере свыше 750 000 рублей.

В ходе расследования обвиняемые признали свою вину, возместили причиненный ущерб в полном объеме.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Тутаевский городской суд Ярославской области.

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