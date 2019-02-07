Зеленая вода в батареях Волгограда помогает выявлять незаконные врезки

Волгоград, , 14:14 — REGNUM Волгоградские коммунальщики придумали новый способ борьбы с незаконными врезками в отопительную систему в частном секторе, передает интернет-портал «Общественное телевидение России».

Для этого сотрудники теплоснабжающей организации добавили в воду, которая подается в батареи специальный химически-безвредный, но окрашивающий реагент. Он разрешен для использования Роспотребнадзором.

В результате вода в отопительной системе стала зеленой. Необычный цвет испугал людей, и они перестали сливать воду из батарей для стирки одежды или мытья посуды.

«У нас превышение расхода воды в среднем по месяцу было в четыре раза, — сказал начальник Энергорайона № 5 ООО «Концессии теплоснабжения» Иван Зубов. — Это достаточно неэкономично в работе котельной».

Коммунальщики также осматривают сливные колодцы, которыми в частном секторе оборудованы дома. Если в них находят зеленую воду, то значит в здании незаконная врезка. В этом случае отопительную систему проверяют и устраняют нарушения.

Сотрудники котельной уже обнаружили 44 подобных случая.