Испачкали мое имя: Арашуков считает недостойным обращение с членом Совфеда

Москва, , 14:11 — REGNUM Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков пожаловался в суде на условия своего содержания под стражей. По его словам, камера в СИЗО «Лефортово» больше похожа на карцер, а не на карантин, а обращение с ним не соответствует его статусу действующего члена Совета Федерации.

Об этом в ходе заседания в Московском горсуде, которое состоялось сегодня, 7 февраля, заявил сам Арашуков. Слово ему было предоставлено в режиме видеосвязи.

«Весь день меня возили в наручниках, там стойте, здесь сидите. Прошу обратить внимание. <…> Испачкали мое имя, меня грязью поливают. Я трое суток уже не сплю, чтобы вы просто знали. <…> С террористом поселили действующего члена Совета Федерации! Где такое возможно, что происходит вообще?» — цитирует слова сенатора Газета.Ru.

Он также отметил, что в течение пяти дней после доставления в СИЗО ему не было оказано никакого внимания, при этом Арашуков отказался от тюремной пищи, но ни еду, ни вещей ему не передали.

«Говорили, что это карантин, но было похоже на карцер», — заявил сенатор.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ходе заседания Мосгорсуда было принято решение оставить Арашукова под арестом до 30 марта. Напомним, его обвиняют в причастности к убийствам, участии в преступном сообществе и оказании давления на свидетеля.