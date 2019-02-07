Скворцова рассказала, от чего в России умирают мужчины

Москва, , 14:10 — REGNUM Мужчины трудоспособного возраста умирают в России в большинстве случаев из-за пристрастия к спиртному. С приемом алкоголя связано около 70% таких смертей, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова 7 февраля в эфире радиостанции «Вести FM».

В 70% случаев речь идет об алкоголь-ассоциированной смертности, и не только острой. Есть накопительная алкогольная смертность, то есть гибель от циррозов, язвенной болезни желудка, панкреонекроза, ранних атеросклероза и гипертонической болезни, пояснила она.

В последнее время острая смертность уменьшилась, так как стали меньше пить алкогольных суррогатов. Вместе с тем курение также служит фактором смертности трудоспособных мужчин.

Показатели женской и мужской смертности в трудоспособном возрасте — 203 и 750 человек 100 тыс. человек соотвественно. Минздраву необходимо снизисть эти числа до 180 и 560−580 человек на 100 тыс. соответственно, добавила министр.

Преждевременная смертность связана большей частью с сосудистыми патологиями (боее 80% случаев). Главная национальная задача — увеличение продолжительности жизни до 80 лет при текущем значении 72,7 года, сказала Скворцова.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Минздрава РФ заявила о снижении в 20 раз количества смертей от гриппа в России за последние пять лет. Это произошло благодаря большему охвату населения прививками, пояснила она.