Музыкант Оззи Осборн госпитализирован с серьезным заболеванием

Лондон, , 14:10 — REGNUM Британский музыкант, один из основателей группы Black Sabbath Оззи Осборн госпитализирован из-за осложнений, вызванных гриппом. Об этом сообщила его супруга Шерон Осборн на своей странице в Twitter 7 февраля.

«Как кто-то из вас, возможно, слышал, Оззи был госпитализирован после некоторых осложнений, вызванных гриппом. Его врачи считают, что это лучший способ направить его на путь к выздоровлению. Спасибо всем за вашу заботу и любовь», — написала она.

Как передает немецкий новостной канал n-tv, неделю назад музыкант был вынужден отложить свое европейское турне No More Tours 2 по состоянию здоровья. До этого он отменил четыре выступления из-за гриппа и бронхита. Врачи решили, что выступление зимой в Европе может довести 70-летнего артиста до пневмонии. Ожидается, что выступления Оззи Осборна состоятся в сентябре.