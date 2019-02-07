В Петербурге и Ленобласти нашли тысячи нарушений зимнего содержания дорог

Санкт-Петербург, , 14:04 — REGNUM Управление ГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти выявило многочисленные факты несоблюдения требований по обеспечению безопасности дорожного движения в зимнее время. Это создает условия для возникновения повышенной аварийности.

Как сообщили 7 февраля в УГИБДД, с начала 2019 года в Санкт-Петербурге выявлено 1160 различных недостатков зимнего содержания дорог.

Возбуждено 93 административных расследования за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог либо непринятие мер по своевременному устранению помех в дорожном движении. Выдано 605 предписаний на устранение недостатков.

За этот же период в Ленинградской области выявлено 1269 недостатков зимнего содержания дорог, возбуждено 64 административных расследования, выдано 241 предписание на устранение недостатков.

Как сообщало ИА REGNUM, в период января 2019 года в Санкт-Петербурге и Ленобласти наблюдалось большое количество ДТП, в том числе с гибелью и ранением людей. Особенно много их было в дни обильных снегопадов, а также в гололед после краткой оттепели.

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