Калужские депутаты намерены поднять материнский капитал до 100 тыс. рублей

Калуга, , 13:54 — REGNUM Увеличить размер материнского капитала до 100 тысяч рублей в Калужской области предлагает законопроект о внесении изменений в региональный закон «О материнском (семейном) капитале», который сегодня, 7 февраля, поддержал комитет по социальной политике областного парламента. Документ направлен на повышение рождаемости.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе по взаимодействию со СМИ и информационному обеспечению аппарата Законодательного собрания Калужской области, предполагается, что данной мерой социальной поддержки в 2019 году воспользуются 2243 человека. Финансовые средства на эти цели в областном бюджете предусмотрены.

Напомним, с 2011 года региональным законом в Калужской области была установлена дополнительная мера социальной поддержки семей при рождении третьего ребенка или последующих детей в форме материнского капитала в размере 50 тысяч рублей.