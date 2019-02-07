Четверг, 7 Февраля 2019 года
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Калужские депутаты намерены поднять материнский капитал до 100 тыс. рублей

Общество

Этой мерой социальной поддержки в 2019 году в калужском регионе воспользуются 2243 человека

Калужские депутаты намерены поднять материнский капитал до 100 тыс. рублей
Иллюстрация: Zskaluga.ru
На заседании комитета по социальной политике калужского областного парламента

Калуга, 7 февраля 2019, 13:54 — REGNUM  Увеличить размер материнского капитала до 100 тысяч рублей в Калужской области предлагает законопроект о внесении изменений в региональный закон «О материнском (семейном) капитале», который сегодня, 7 февраля, поддержал комитет по социальной политике областного парламента. Документ направлен на повышение рождаемости.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе по взаимодействию со СМИ и информационному обеспечению аппарата Законодательного собрания Калужской области, предполагается, что данной мерой социальной поддержки в 2019 году воспользуются 2243 человека. Финансовые средства на эти цели в областном бюджете предусмотрены.

Напомним, с 2011 года региональным законом в Калужской области была установлена дополнительная мера социальной поддержки семей при рождении третьего ребенка или последующих детей в форме материнского капитала в размере 50 тысяч рублей.

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Материнский капитал
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