Предприятия хотят наказывать за отсутствие контроля за вредными выбросами

Москва, , 13:51 — REGNUM Правительство РФ рассмотрит законопроект, устанавливающий административную ответственность за отсутствие системы контроля на промышленных предприятиях, заявил 7 февраля премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства.

Проект закона вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях.

«Такие системы должны быть установлены на всех промышленных предприятиях, которые оказывают негативное воздействие на окружающую среду. В том числе на предприятия химической, атомной промышленности, на некоторых других», — сказал Медведев.

По словам главы правительства, данные, полученные на предприятиях, будут передаваться в специальный реестр.

Медведев отметил, что многим предприятиям нужно время, чтобы спроектировать систему, купить оборудование и поставить, и законопроект это учитывает.

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