Таганрогскому пенсионеру пришлось оформлять пенсию через суд

Таганрог, Ростовская область, , 13:51 — REGNUM В Таганроге (Ростовская область) произошёл очередной скандал. Местному пенсионеру пришлось через суд доказывать право на получение социальной пенсии. Об этом сообщили ИА REGNUM в региональной прокуратуре 7 февраля.

Надзорное ведомство провело проверку в связи с тем, что мужчина получил отказ от территориального отделения пенсионного фонда. Причиной послужило отсутствие регистрации по месту жительства.

«Установлено, что гражданин В. 1953 года рождения в сентябре 2018 года обратился в УПФР в Таганроге с заявлением о назначении социальной пенсии по старости, представил паспорт гражданина РФ, свидетельство о регистрации по месту пребывания на срок с 2017 по 2020 год», — уточнили в прокуратуре.

Согласно приказу Минтруда РФ, для назначения социальной пенсии необходим документ о постоянном проживании в России, которым является, в том числе и свидетельство о регистрации по месту пребывания на территории России.

В связи с этим городская прокуратура обратилась в суд с требованием признать решение УПФР незаконным и обязать назначить социальную пенсию по старости с момента обращения таганрожца в пенсионный фонд.

Суд встал на сторону надзорного ведомства.

ИА REGNUM напоминает, что в январе текущего года стало известно о поддержке малоимущей семьи из Таганрога. Жест неслыханной щедрости оказали власти — назначили мизерное единовременное пособие в размере 47,5 рубля. Чиновники объяснили тем, что сумма выплаты высчитана в соответствии с законодательством Ростовской области и являет собой разницу между прожиточным минимумом в расчете на каждого члена семьи и совокупным доходом семейства, равным 38 тыс. рублей.

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