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Названы самые опасные для туристов страны мира

Общество

Среди «пугающих» путешественников стран оказались Индонезия и Франция

Москва, 7 февраля 2019, 13:46 — REGNUM  Туристы со всего мира больше всего бояться ехать отдыхать в Бразилию. Такой вывод эксперты туристического поисковика Aviasales сделали на основе анализа сообщений МИД РФ с предупреждениями о происходящем за границей, статистики Российского союза туриндустрии, а также личном опыте самих путешественников.

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Выяснилось, что Бразилия пугает туристов высоким уровнем преступности, фавелами, а также наличием значительного количества «бездомных и наркоманов». В января 2019 года Министерство иностранных дел РФ предостерегало своих сограждан от поездок в Бразилию из-за вирусной лихорадки, социальных протестов и прорыва дамбы.

Второй по наличию опасностей страна стала Турция. Так, по данным РСТ, в Турецкой Республике только в 2018 году погибло 19 российских туристов.

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Тройку антилидеров замкнула Индия. С начала года там не прекращаются демонстрации и ухудшается качество воздуха.

Кроме того, в числе опасных стран были названы Индонезия и Франция.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным Российского союза туриндустрии, рейтинг по количеству происшествий с российскими туристами за 2018 год, как и в предыдущие годы, возглавила Россия. В этой стране погибли 38 путешественников и ещё 70 пострадали. Лидером среди зарубежных стран традиционно является Таиланд. За год в этой стране погибло пять туристов из России и ещё 13 пострадали. Замыкает первую тройку Грузия (один российский турист погиб, 11 пострадали).

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