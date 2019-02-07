Ростехнадзор нашел нарушения на стройке полигона ТКО под Архангельском

Архангельск, , 13:45 — REGNUM Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору нашла нарушения при строительстве мусорного полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) в районе станции Шиес в Архангельской области, сообщает пресс-служб ведомства.

Отмечается, что у компании «Технопарк», которая осуществляет строительство, отсутствует проектная документация и разрешение на строительство. В отношении компании составлен протокол об административном правонарушении. Соответствующие материалы дела направлены в Арбитражный суд.

Напомним, на земельном участке рядом со станцией Шиес в Архангельской области идут подготовительные работы для строительства экотехнопарка. Сюда планируют свозить на хранение брикетированный мусор из Москвы. Местные жители продолжают выражать протест, идет сбор подписей для проведения референдума о запрете ввоза мусора в область из других регионов.

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