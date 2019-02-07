Всемирный банк: уровень образования в Танзании и Уганде снизился

Додома, , 13:39 — REGNUM Новый доклад Всемирного банка об образовании в Африке постановил, что уровень образования в Танзании и Уганде снизился, сообщает BBC Swahili.

Глава всемирного банка по вопросам образования в Восточной Африке Саджита Башир заявила, что страны Африки южнее Сахары увеличили распространенность начального образования, по сравнению с ситуацией 25 лет назад.

Однако она отметила, что недостаточно просто привести больше детей в школы. Важно улучшить качество образования, предоставить не только базовые знания и удостовериться, что школьники оканчивают школу.

Танзания и Уганда были перемещены во вторую группу, в которой менее 50% получают законченное образование. Это значит, что многие школьники бросают учебу.