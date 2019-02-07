Жириновский призвал помочь Квачкову избавиться от мыслей о революции

Москва, , 13:38 — REGNUM Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал помочь экс-полковнику ГРУ Владимиру Квачкову адаптироваться к нормальной жизни и избавиться от мыслей о революции.

«Сейчас нужно как-то позаботиться о полковнике, создать ему минимальные условия для жизни на свободе, чтобы он хотя бы на улице не остался. А в будущем его можно привлекать к общественной деятельности, приглашать на передачи. Возможно, экстремизм был лишь эксцессом в его жизни. Мы должны быть снисходительны к нему, помочь адаптироваться к нормальной жизни и избавиться от мыслей о революции», — считает депутат Госдумы Жириновский.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по словам адвоката, суд освободил от исполнения наказания бывшего полковника ГРУ Владимира Квачкова в связи с частичной декриминализацией статьи о возбуждении ненависти.

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