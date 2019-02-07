Сенатор Арашуков признался, что знал о предстоящем задержании

Москва, , 13:32 — REGNUM Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков знал, что готовится его задержание, но не стал скрываться от правосудия, потому что не считает себя виновным. Об этом он заявил 7 февраля в ходе заседания Московского городского суда.

При этом сенатор отметил, что оказался жертвой чьего-то заказа, но уверен, что правосудие установит истину, потому как Россия — самая демократичная страна.

«Все это носит заказной характер. Я все знал, но не попытался скрыться, позволив им провести свою спецоперацию. И я уверен, что у нас самая лучшая страна, самая демократичная», — цитирует Арашукова Газета.Ru.

Напомним, представитель Карачаево-Черкесии в Совете Федерации Рауф Арашуков был задержан 30 января. Его обвиняют в нескольких преступлениях, в том числе в организации убийств, оказании давления на свидетеля и участии в преступной группе, которая совершила хищение газа у ПАО «Газпром» на сумму более 30 млрд рублей. Басманный суд Москвы постановил заключить его под арест. И в настоящее время Арашуков находится в СИЗО «Лефортово».

Сегодня, 7 февраля, в Мосгорсуде проходило слушание по жалобе адвокатов сенатора, которые просили изменить ему меру пресечения. Однако решение Басманного суда оставили без изменения.

Читайте также: Сенатор Арашуков пожаловался, что его посадили в камеру с террористом