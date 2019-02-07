Hanwha Big Data провела опрос среди предпринимателей и офисных работников

Сеул, , 13:37 — REGNUM В Южной Корее молодые предприниматели больше всего средств тратят на медицинское обслуживание и здоровую пищу, сообщает JoongAng Ilbo.

Согласно опросу, проведенному компанией Hanwha Life Big Data среди 300 индивидуальных предпринимателей и офисных работников в возрасте от 20 до 40 лет, больше всего молодые предприниматели в повседневной жизни обеспокоены своим здоровьем, в то время как офисные работники — финансовым менеджментом.

Не смотря на то, что индивидуальные предприниматели в возрасте от 20 до 40 лет реже посещают больницы, счет за медицинские расходы в среднем составляют 1,73 млн вон (~$1,545), что на 300 тыс. вон (~$268) больше, чем тратят те, кто работает в офисе.

Кроме этого, люди, занимающиеся предпринимательской деятельностью тратят в 2,5 раза больше на здоровую пищу. В среднем на здоровую еду уходит 389 тыс. вон (~$347,47).

Финансовый менеджмент — это управление финансами компании, направленное на достижение стратегических и тактических целей функционирования данной компании на рынке.