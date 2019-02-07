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В Казахстане предложили внедрить институт проверки на добропорядочность

Общество

Антикоррупционное ведомство Казахстана предложило расширить перечень субъектов для привлечения к ответственности за коррупцию

Астана, 7 февраля 2019, 13:14 — REGNUM  Антикоррупционное ведомство Казахстана предлагает ввести в госорганах республики институт проверки на добропорядочность, а также ответственность за незаконное обогащение, заявил 7 февраля председатель агентства по делам государственной службы и противодействия коррупции Алик Шпекбаев, сообщает 7 февраля агентство «КазТАГ».

По его словам, в настоящее время под действие антикоррупционного законодательства попадает только руководство квазигосударственного сектора, поэтому необходимо расширить перечень субъектов для привлечения к ответственности за коррупцию. Шпекбаев отметил, что коррупция развивается на более низких ступенях управления, в том числе в частном секторе.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля Алик Шпекбаев заявил, что антикоррупционное ведомство республики планирует внедрить стандарты коммуникативной компетенции государственных служащих.

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Коррупция и борьба с ней
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