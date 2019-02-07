Члена банды из Северной Осетии обвиняют в совершении двух терактов

Владикавказ, , 13:07 — REGNUM Житель Северной Осетии Аслан Я. будет отвечать в суде за совершение нескольких преступлений, в том числе двух терактов и покушении на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, организованной группой. Член банды стал последним из нее, кто попал на скамью подсудимых.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета РФ, в декабре 2005 года обвиняемый участвовал в организации взрыва на электроподстанции «Владикавказ-2», в июле 2006 года им был взорван транслятор ЗАО «Мобиком-Кавказ».

В 2007 году участники банды Цуров, Хадзиев и Оздоев были приговорены к 24, 23 и 18 годам лишения свободы соответственно. Еще одного участника преступного сообщества Хамхоева ликвидировали в 2006 году в ходе спецоперации.

Сам Аслан Я. после совершенных преступлений скрылся. Его объявили в розыск и нашли в 2011 году в Словакии. Арестованный находился в этой стране до 2018 года, пока его не экстрадировали в Россию.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Северо-Кавказский окружной военный суд, где будет проходить слушание.

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