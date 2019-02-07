На месте обрушения дома в Стамбуле найдена девочка

Стамбул, Турция, , 13:00 — REGNUM На месте обрушения семиэтажного здания в Стамбуле спасатели обнаружили ещё одного пострадавшего в ЧП. Это пятилетняя девочка, сообщает агентство Anadolu.

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Уточняется, что ребёнок был извлечён из-под завалов сегодня, 7 февраля. Под обломками здания девочка провела почти 18 часов. Пострадавшую доставили в больницу, сообщает издание En Son Haber. О состоянии здоровья девочки не сообщается.

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Как сообщало ИА REGNUM, многоэтажный жилой дом обрушился днём 6 февраля в стамбульском районе Малтепе, расположенном в азиатской части города. Изначально сообщалось, что под завалами могут находиться более 20 человек. Известно, что в подвальном помещении здания располагалось ателье, в котором работали 25 сотрудников. По последним данным, жертвами обрушения стали три человека. Ещё 12 человек пострадали».

Причиной обрушения могла стать незаконная перестройка здания — три верхних этажа были надстроены незаконно.

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