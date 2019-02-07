Рынок торговли эмиссионными квотами в Южной Кореи увеличился в 10 раз

Сеул, , 13:04 — REGNUM Рынок торговли эмиссионными квотами в Южной Кореи впервые увеличился в 10 раз, об этом сообщает YTN.

7 февраля представители Информационного центра при Министерстве окружающей среды Республики Корея сообщили, что за два года, стоимость выбросов парниковых газов увеличилась с 1007 вон (~$0,9) за тонну до 20,879 вон (~$18,65), объем продаж увеличился с 5,7 млн тонн в 2015 году до 19,31 млн тонн в 2017 году, а оборот увеличилась примерно в 10 раз с 63,1 млрд вон (~$56,3 млн) до 612,3 млрд вон (~$546,9 млн).

Известно, что в период с 2015 по 2017 год в Южной Корее было выброшено в атмосферу 1,69 млрд тонн парниковых газов, среди которых 41% пришелся на энергию, 19% на производство стали, 9% — нефтехимии, 8% — цемент, 4% — нефть. Только на эти пять отраслей в Южной Корее приходится 81% всех квот на выбросы парниковых газов.

Торговля квотами на эмиссии парниковых газов— рыночный инструмент снижения выбросов парниковых газов в атмосферу.