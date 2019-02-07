После гибели студента петербургских прокуроров просят проверить протечки

Санкт-Петербург, , 13:08 — REGNUM Прокуратуру Петербурга попросят проверить действия нескольких управляющих компаний в связи с ежегодными протечками одних и тех же крыш. Об этом ИА REGNUM заявила глава городского отделения «Справедливой России» Марина Шишкина.

Петербургские «эсеры» также потребовали от врио губернатора Александра Беглова заставить коммунальные службы ликвидировать кровельные протечки в день их образования, включая выходные и праздники. С таким обращением они выступили после того, как упавшая с крыши наледь в Петроградском районе убила студента химико-фармацевтического университета Бабурбека Очилова.

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Депутаты Заксобрания от «Справедливой России» призывают Беглова перевести городские коммунальные службы на семидневную рабочую неделю и установить круглосуточные дежурства специалистов по ликвидации протечек. Они обращают внимание, что коммунальщики «практически повсеместно игнорируют требования законодательства РФ по содержанию общего имущества многоквартирных домов», а именно, не соблюдают температурно-влажностный режим чердаков, поздно чистят крыши от снега, управляющие компании не устраняют причины протечек и не ликвидируют их последствия.

Между тем, по Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденным постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003, крышу с наружным водоотводом необходимо периодически очищать от снега, не допускается его накопление слоем более 30 см. При оттепелях же снег следует сбрасывать и при меньшей толщине. Чистить кровли от снега и льда должны рабочие, знающие правила содержания крыш, имеющие допуск к работе на высоте, причем выполнять все это можно только деревянными лопатами. Повреждение кровли, свесов, желобов и водоприемных воронок необходимо устранять немедленно. Аналогичный срок устранения нарушений, приводящих к протечкам, установлен пунктом 7 постановления правительства России от 3 апреля 2013 года.

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Авторы обращения подчеркивают, что петербуржцы не могут добиться срочного ремонта кровли в день обращения, коммунальщики отказываются работать по выходным, УК не оказывают срочной помощи даже в тех случаях, когда протечки заливают электрооборудование, и ситуация чревата замыканием пожаром.

«Довольно часто протечки возникают самопроизвольно, но нередки случаи и порчи кровель малопрофессиональными рабочими во время уборки снега с крыш. Квартиры верхних этажей сутками заливает вода, портятся обои, мебель, проводка, возникает плесень, распространяется грибок. Этой беде подвержены как дома старого фонда, так и новостройки», — говорится в документе.

«Справороссы» полагают, что фактически коммунальные службы Петербурга перестают отвечать на звонки горожан с середины пятницы, оставляя квартиры с протечками в аварийном состоянии почти на трое суток, до утра понедельника. По их мнению, во время обильных снегопадов, а затем и таяния снега ликвидировать протечки нужно максимально оперативно. Заметим, по прогнозу синоптиков, Петербург ждет трехдневная оттепель.

«Падение наледи с кровель уже стало этой зимой причиной нескольких трагедий. И петербуржцы продолжают жаловаться на то, что управляющие компании крыши своевременно не ремонтируют и снег с них не сбрасывают, вопреки своим обязанностям. Люди рискуют остаться наедине с этими проблемами до весны. Уже сейчас понятно, что температура ниже 0 градусов и продолжающиеся осадки в ближайшие недели снова повлекут за собой образование наледи на кровлях. А действия непрофессиональных рабочих, очищающих крыши недопустимыми инструментами, будут провоцировать возникновение новых протечек. У Смольного есть возможность отрегулировать работу коммунальщиков и контролировать соблюдение ими действующих нормативов содержания и ремонта кровель. Мы же намерены обратиться в городскую прокуратуру с требованием провести прокурорскую проверку действий целого ряда управляющих компаний Петербурга в связи с ежегодными протечками одних и тех же крыш», — заявила лидер петербургской организации «СР» Марина Шишкина.

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