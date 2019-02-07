Составлен топ-10 лучших Маслениц в России

Москва, , 12:54 — REGNUM В 2018 году московскую Масленицу посетили 4,75 млн человек. В 2019 году Москва также остается самым лучшим туристическим регионом России для празднования Масленицы, опубликованный аналитическим агентством «ТурСтат».

На втором месте оказался Санкт-Петербург с праздником «Широкая Масленица», на третьем Ярославль («Главная Масленица страны»). В пятерке лидеров: Московская область и Владимир (праздник «Широкая Масленица»).

В Топ-10 лучших регионов России для празднования Масленицы также вошли: Нижний Новгород, (фестиваль «Блиновский разгуляй»), Вологодская область («Масленица в Семёнково»), Псковская область, Алтайский край («Сибирская Масленица») и Кострома.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году масленичная неделя стартует 4 марта. Сама Масленица будет праздноваться 10 марта. С 11 марта начнется Великий пост.

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