На Урале брат и сестра осуждены за подделку алкоголя

Троицк, Челябинская область, , 12:49 — REGNUM В Троицке Челябинской области брат и сестра осуждены за производство и сбыт алкогольной продукции. Также их признали виновными в незаконном использовании чужого товарного знака, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

Мужчина и женщина действовали с марта по сентябрь 2015 года. Они изготавливали и продавали алкогольную продукцию под видом известных брендов. Общая стоимость выпущенного ими алкоголя составила около 1,9 млн рублей. От их деятельности пострадали правообладатели пяти торговых марок, размер ущерба которым превысил 2,3 млн рублей.

По приговору суда мужчина отправится в колонию строгого режима на три года и должен уплатить 100 тысяч рублей в виде штрафа. К его сестре суд подошёл гуманнее: назначил три года условно с двухлетним испытательным сроком. Как и брат, женщина дорлжна будет выплатить штраф — 100 тысяч рублей.