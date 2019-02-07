Калужское сельхозпредприятие задолжало более 4,9 млн рублей 305 работникам

Калуга, , 12:49 — REGNUM У сельскохозяйственного предприятия ООО «Калужская Нива» в декабре 2018 года имелась задолженность по оплате труда в сумме более 4,9 млн рублей перед 305 работниками. Как сообщила 7 февраля корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Лепёхина, на основании постановления прокуратуры района юридическое лицо привлечено к административной ответственности с назначением штрафа в размере 40 тыс. рублей. Задолженность по оплате труда погашена.

Аналогичные нарушения в деятельности этой организации прокуратурой района были установлены и в январе 2019 года, когда задолженность составила 4,5 млн рублей. С целью устранения выявленных нарушений закона и восстановления трудовых прав работников прокуратурой района руководителю общества внесено представление с требованием погасить задолженность.

По результатам рассмотрения представления прокуратуры задолженность по оплате труда погашена в полном объеме, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Вопросы своевременности оплаты труда на данном предприятии взяты на контроль прокуратуры района.

Как сообщил 7 февраля корреспонденту ИА REGNUM помощник прокурора Барятинского района Виталий Дятлов, в ООО «Серафимово-Агро» установлено, что конкурсным управляющим организации не выполнялись обязанности по обеспечению сохранности имущества должника, по формированию конкурсной массы, а также не контролировалось поступление доходов от деятельности. Это стало препятствием для погашения задолженности по заработной плате перед работниками организации, уволенными в период конкурсного производства.

В результате рассмотрения акта прокурорского реагирования погашена задолженность ООО «Серафимово-Агро» по выплате 22 бывшим работникам выходных пособий при увольнении и компенсаций за неиспользованный отпуск на общую сумму более 600 тыс. рублей. Конкурсный управляющий организации привлечен к дисциплинарной ответственности.

Напомним, по информации прокурора Калужской области Александра Гулягина, почти пятая часть всех нарушений прав граждан приходится на сферу оплаты труда. В суд направлено было более 3000 заявлений о взыскании зарплаты. К ответственности привлечено более 300 человек, возбуждено девять уголовных дел. Восстановлены трудовые права 35 работников предприятий в Калуге, Обнинске, Жуковском, Малоярославецком, Жиздринском районах, с которыми не были оформлены трудовые договоры. В 72 компаниях выплачена зарплата на 316 млн рублей. Однако кардинально ситуация не изменилась. В настоящее время задолженность по зарплате в регионе составляет почти 73 млн рублей и приходится на три предприятия-банкрота.