Экс-главе минздрава Дагестана в четвёртый раз продлили арест

Махачкала, , 13:01 — REGNUM Срок ареста бывшему министру здравоохранения Дагестана Танке Ибрагимову продлён ещё на два месяца. Его обвиняют в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере. Кроме того, на три месяца продлен арест экс-заместителю министра Хаджимураду Мирзабекову, сообщили ИА REGNUM 7 января в пресс-службе Кировского районного суда города Махачкалы.

Напомним, Ибрагимов и четверо его подчиненных были задержаны в июле 2018 года. Следствие считает, что злоумышленники завышали стоимость медицинского оборудования при проведении электронных аукционов и прибрали к рукам таким образом 44 млн рублей. По другому эпизоду уголовного дела фигурантам вменяют хищение более 71 млн рублей, выделенных на приобретение препаратов для нужд медучреждений.

Как сообщало ИА REGNUM , Танка Ибрагимов был утверждён на должность министра здравоохранения Дагестана в феврале 2013 года. Спустя пять лет, в феврале 2018 года, он подал заявление об увольнении и главой республики Владимиром Васильевым был отправлен в отставку.

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