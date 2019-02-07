Украинские капелланы проходят курсы подготовки в Канаде — генштаб ВСУ

Борден, Канада, , 12:32 — REGNUM С 4 по 15 февраля канадском городе Борден проходит курс по вопросам развития капелланской службы, в котором принимают участие представители ВСУ, заявили в генеральном штабе министерства обороны Украины, сказано 7 февраля на официальной странице ведомства в социальной сети Facebook.

В мероприятии участвуют пять служителей культа ВСУ от раскольничьей Православной церкви Украины (ПЦУ) и Украинской греко-католической церкви.

«Целью проведения курса является обмен опытом капелланского служения, налаживание коммуникаций, а также знакомство с системой подготовки военных капелланов», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2018 года Верховная рада Украины приняла антицерковный закон №5309, который запрещает священникам канонической Украинской православной церкви проводить службы в частях ВСУ.

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