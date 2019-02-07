Ветераны Афганской войны получат денежные выплаты в Подмосковье

Красногорск, , 12:19 — REGNUM В Московской области выделят средства на поддержку отдельных категорий граждан в связи с 30-й годовщиной вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана. Соответствующий закон был принят на заседании Московской областной думы 7 февраля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Принятие закона потребует выделения в 2019 году дополнительных средств из бюджета региона в размере 143,609 млн рублей. По данным территориальных пенсионных органов Минобороны РФ, МВД РФ, численность ветеранов и инвалидов боевых действий в Афганистане, имеющих место жительства в Московской области, составляет 14 847 человек.

«В соответствии с проектом закона, лицам, имеющим право на единовременную денежную выплату одновременно по нескольким основаниям, единовременная денежная выплата будет предоставляться по одному из оснований, предусматривающему более высокой размер», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Денежную выплату получат отдельные категории ветеранов и члены их семей, указанные федеральным законом от 12 января 1995 года 5-ФЗ «О ветеранах» и имеющих место жительства в Московской области.