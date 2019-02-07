За гибель студента в Петербурге от наледи ответит проректор вуза

Санкт-Петербург, , 12:28 — REGNUM Проректор по административно-хозяйственной части Санкт-Петербургского государственного химико-фармацевтического университета, со здания которого на головы студентов упала наледь, стал главным фигурантом уголовного дела, возбужденного в связи с гибелью одного учащегося этого вуза и травмированием другого.

«В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения и предъявлении ему обвинения», — сообщили 7 февраля в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу.

Напомним, наледь сорвалась с крыши здания вуза в Петроградском районе днем 5 февраля. Глыба льда упала на идущих по тротуару студентов университета, 1995 года рождения. Один из них — гражданин Узбекистана — получил смертельные ранения и скончался на месте, другой — гражданин Таджикистана — был госпитализирован с травмами.

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Органами СКР было возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ о причинении смерти по неосторожности и о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По этим статьям ответят представители компании, которая должна была чистить кровлю.

Как установлено следствием, университет заключил договор по оказанию услуг по очистке кровли учебного здания с ООО «Вентформат». Однако эти работы не осуществлялись надлежащим образом, вследствие чего и произошла трагедия.

Также установлено, что проректор по административно-хозяйственной части химико-фармацевтического университета, зная, что на кровле и внешних поверхностях здания скопились снег и наледь, не проконтролировал работу по очистке кровли от снега.

Кроме того, по версии следствия, ранее проректор получил от сотрудников ООО «Вентформат» взятку в размере не менее 50 тысяч рублей за способствование подписанию трех договоров с ректором на выполнение работ по очистке кровли от снега, наледи и сосулек со здания университета без проведения конкурса.

Таким образом, в отношении проректора возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность») и ч. 3 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»).

«Указанные уголовные дела соединены в одно производство. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

По данным СМИ, в отличие от задержанного проректора, представители ООО «Вентформат» отпущены под подписку о невыезде.

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Напомним, врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов попросил прокурора города Сергея Литвиненко взять под личный контроль расследование по факту трагедии на Петроградской стороне. Также Смольный пообещал возместить все расходы на транспортировку и погребение тела погибшего студента и на лечение пострадавшего студента.

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