Четверг, 7 Февраля 2019 года
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Выборгский замок в Ленобласти пережил блэкаут

Общество

Электрический кабель перебили в процессе реставрационных работ

Выборгский замок в Ленобласти пережил блэкаут
Иллюстрация: Lenobl.ru
Выборгский замок в летнее время

Выборг, Ленинградская область, 7 февраля 2019, 12:12 — REGNUM  Аварийное отключение электроснабжения произошло вечером 6 февраля в Выборге Ленинградской области. Без напряжения остались шесть трансформаторных подстанций, без электричества — более 600 человек. Причиной аварии стали нарушения при реставрационных работах в Выборгском замке.

Как сообщили ИА REGNUM в региональной электросетевой компании ЛОЭСК, в среду в 20:23 диспетчерская служба Северного филиала компании зафиксировала аварийное отключение в Выборге.

«После осмотра оперативно-выездной бригадой ЛОЭСК было выяснено, что причиной аварии стало повреждение кабеля во время подготовительных реставрационных работ в Выборгском замке», — пояснили в пресс-службе ЛОЭСК.

За час до полуночи большую часть пострадавших от отключения потребителей удалось переключить на резервную схему. Без света на ночь остался только сам Выборгский замок и полсотни жителей прилегающего жилого квартала, в котором также есть несколько небольших магазинов.

Энергетики приняли решение на время ремонта кабеля установить передвижной дизель-генератор. Утром 7 февраля в 10:05 дизель-генератор подключили.

Нормальное электроснабжение Выборгскому замку вернут только после восстановления поврежденной кабельной линии. Сроки окончания этих работ пока неизвестны.

Дело в том, что все земляные работы на территории памятника архитектуры федерального значения, каким является Выборгский замок, могут производиться только после многочисленных согласований.

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