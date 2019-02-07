Прокурор Ярославля об уборке города: «Ситуация тяжелая»

Ярославль, , 12:00 — REGNUM Прокуратура внесла около 40 представлений в адрес мэрии Ярославля по организации уборки в городе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре города.

Ситуация достаточно тяжелая. С точки зрения уборки улиц, дворов, состояния кровли. Прокуратурой города Ярославля внесено представление в адрес мэрии Ярославля в целом по организации уборки. Возбуждены дела об административных правонарушениях в отношении подрядчиков, убирающих улицы города. Ряд административных дел возбужден в отношении управляющих компаний за ненадлежащее состояние дворов», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM прокурор Ярославля Игорь Мокичев.

Также предостережение объявлено директору департамента городского хозяйства Ярославля. Мэрия должна обеспечивать исполнение контракта по уборке, обеспечивать безопасность жителей.

Подрядчик должен исполнять свои контрактные обязательства надлежащим образом. Убирать город. И здесь факт очевиден: наличие снега на улицах города и факт того, что он в регламентируемые законодательством сроки не убран», — рассказал Игорь Мокичев.

По словам Мокичева, должностные лица мэрии могут быть привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей по уборке города. А в случае трагических последствий возможно (как в случае с падением снега с крыши на женщину на улице Большой Октябрьской) ‑ и уголовная.

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