АТОР сообщил о повышенном спросе на туры в Тунис

Москва, , 11:59 — REGNUM В Российской Федерации существенно вырос спрос на туры в Тунис на сезон-2019. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на туроператоров.

«Участники (рынка) сообщают о росте продаж от 30% до нескольких раз», — передает вещатель.

Эксперты называют одним из факторов повышенного интереса жителей страны к Тунису то, что Турция уже на этапе раннего бронирования подорожала минимум на 10−15%.

Как передавало ИА REGNUM, в январе 2019 г. министр экономического развития РФ Максим Орешкин после совещания правительства РФ по вопросам развития туризма заявил, что в российском турбизнесе есть ряд проблем, которые нужно решать.

По его словам, в РФ необходимо развивать транспортную инфраструктуру, подготовить кадры, а также докапитализированность туристические компании.

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