Четверг, 7 Февраля 2019 года
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В МЧС назвали вероятную причину пожара в «звездном доме» в Москве

Общество

Окончательные выводы специалисты пока не озвучивают

Москва, 7 февраля 2019, 11:57 — REGNUM  Крупный пожар в доме №12 на Никитском бульваре в центре Москвы мог вспыхнуть из-за неисправности в электропроводке в межэтажном перекрытии. Такова предварительная версия пожарно-технической экспертизы.

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Возбуждено уголовное дело о гибели людей на пожаре в Москве

«Дом 1912 года постройки, замыкание, предположительно, произошло в старой проводке между третьим и четвёртым этажами», — цитирует РБК слова источника в чрезвычайном ведомстве.

При этом отмечается, что окончательные выводы ещё не сделаны.

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Пожар в доме на Никитском в Москве мог быть связан с перепланировкой

Как сообщал ИА REGNUM, пожар на Никитском бульваре в Москве произошёл в ночь на 4 февраля в одной из квартир исторического жилого здания, в котором проживают знаменитости — актриса Ингеборга Дапкунайте, художник Никас Сафронов и дочь известного музыканта Юрия Башмета Ксения. Площадь возгорания достигала 1 тыс. кв. м. Работу пожарных осложняло то, что в доме все перекрытия деревянные. По официальным данным, погибли восемь человек. Следственные органы возбудили и расследуют уголовное дело о «причинении смерти по неосторожности двум и более лицам» (ч. 3 ст. 109 УК).

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Пожары в жилых домах
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